Французы из-за высоких тарифов на газ решились на отчаянный шаг
France TV: Высокие цены на газ вынуждают жителей Франции отключать дома от отопления
Некоторые жилищные товарищества во Франции поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на природный газ. Об этом сообщает France TV.
Канал приводит в пример историю собственников одного из товариществ в Ницце, которые обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления грядущей зимой из-за новых цен на голубое топливо, объявленных поставщиком. Многие отказываются закупать газ по обновлённому тарифу, поскольку осознают, что будут не в силах расплатиться.
"Размер нашего взноса — 7 669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идёт, а ничего не происходит", — пожаловался один из собственников.
По информации управляющего дома, годовой тариф на природный газ вырос с 684 тысяч евро до миллиона с лишним. Некоторые жители полагают, что их может спасти только радикальное решение — в этой связи обсуждается отключение дома от центрального отопления. В результате всё больше собственников начинают задумываться о покупке электрообогревателей.
Ранее Лайф рассказывал, что Лувр и Версаль сократят период вечерней подсветки ради экономии энергии. Это станет столь же символичным жестом, как и решение о раннем отключении подсветки Эйфелевой башни в 23:45 вместо 01:00 по местному времени, оглашённое в рамках презентации плана мэрии Парижа по экономии электричества.
Unsplash