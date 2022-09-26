Французы из-за высоких тарифов на газ решились на отчаянный шаг

Некоторые жилищные товарищества во Франции поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на природный газ. Об этом сообщает France TV.

Канал приводит в пример историю собственников одного из товариществ в Ницце, которые обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления грядущей зимой из-за новых цен на голубое топливо, объявленных поставщиком. Многие отказываются закупать газ по обновлённому тарифу, поскольку осознают, что будут не в силах расплатиться.

"Размер нашего взноса — 7 669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идёт, а ничего не происходит", — пожаловался один из собственников.

По информации управляющего дома, годовой тариф на природный газ вырос с 684 тысяч евро до миллиона с лишним. Некоторые жители полагают, что их может спасти только радикальное решение — в этой связи обсуждается отключение дома от центрального отопления. В результате всё больше собственников начинают задумываться о покупке электрообогревателей.