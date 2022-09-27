Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры РФ опубликовало документ, в котором содержится список 195 специальностей в сфере связи и IT-технологий, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Документ размещён в Telegram-канале ведомства.

Перечень содержит специальности, утверждённые актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, и специальности, по которым обучались ранее. В процессе заполнения заявления на "Госуслугах" необходимо найти в таблице наименование своей специальности (должна быть указана как в дипломе) и по ней найти её актуальное наименование, которое следует указать в заявлении, сообщает ведомство.

Наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или операторе связи не гарантирует освобождения от призыва. В Минцифры напомнили, что необходимо выполнять критически важные функции.