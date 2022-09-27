Госдума рассмотрит освобождение мобилизованных россиян от кредитов

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам россиянам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. На рассмотрение нижней палаты парламента проект закона планируют вынести 27 сентября.

Как сообщает РИА "Новости", законопроект предполагает, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации или проходящие её по контракту, получат право временно не исполнять кредитные обязательства или вносить уменьшенный размер платежей во время льготного периода. Его определяет сам заёмщик, однако он не должен превышать срок военной службы.

Такое же право планируется предоставить заёмщикам, которые находятся на иждивении у мобилизованных граждан и контрактников, — это члены семьи, в том числе признанные инвалидами I или II группы, и лица, находящиеся под попечительством военного. Все эти граждане смогут в течение всего срока действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в кредитную организацию для изменения его условий.

Военный имеет право приложить документ, подтверждающий нахождение на службе, а иждивенец — документы, которые свидетельствуют о его родстве, инвалидности и опеке над ним.

В случае гибели военного во время службы или его смерти из-за ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту, а также по кредитам тех, кто находится у него на иждивении, будут прекращены полностью либо частично. Кабмин совместно с Центробанком установит максимальный размер обязательств заёмщика, которые могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военнослужащего. Максимальный размер обязательств может отличаться в зависимости от видов кредитов.