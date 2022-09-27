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26 сентября, 22:48

"Молюсь о неприкосновенности": Сноуден рассказал, на что рассчитывает после получения гражданства

Сноуден назвал получение российского гражданства стабильностью для семьи

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения гражданства России заявил, что стабильность положительно скажется на жизни его семьи, а также попросил уважительно отнестись к частной жизни.

"После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех", — написал Сноуден у себя в социальных сетях, отвечая на свою публикацию от 2020 года, в которой он извещал подаче на российское гражданство.

Госдеп сообщил о неизменности американской позиции по Сноудену

Госдеп сообщил о неизменности американской позиции по Сноудену

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, сообщил, что тот после получения гражданства не подпадает под частичную мобилизацию. Сам Сноуден рассказывал, что с 7 мая по 28 сентября 2004 года проходил службу в Вооружённых силах США.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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