"Молюсь о неприкосновенности": Сноуден рассказал, на что рассчитывает после получения гражданства
Сноуден назвал получение российского гражданства стабильностью для семьи
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения гражданства России заявил, что стабильность положительно скажется на жизни его семьи, а также попросил уважительно отнестись к частной жизни.
"После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех", — написал Сноуден у себя в социальных сетях, отвечая на свою публикацию от 2020 года, в которой он извещал подаче на российское гражданство.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, сообщил, что тот после получения гражданства не подпадает под частичную мобилизацию. Сам Сноуден рассказывал, что с 7 мая по 28 сентября 2004 года проходил службу в Вооружённых силах США.
ТАСС / Zuma