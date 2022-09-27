"Молюсь о неприкосновенности": Сноуден рассказал, на что рассчитывает после получения гражданства

"После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех", — написал Сноуден у себя в социальных сетях, отвечая на свою публикацию от 2020 года, в которой он извещал подаче на российское гражданство.