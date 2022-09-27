"Герасимов — умнейший из людей": Залужный признался, что учился у главы российского Генштаба
Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова умнейшим из людей
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов является непревзойдённым военным стратегом. Такую характеристику своего коллеге и одновременно оппоненту дал главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.
"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал всё, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей", — сказал он в интервью журналу Time.
Украинский военачальник отметил, что хранит у себя кабинете полное собрание сочинений главы Генштаба ВС РФ. Впрочем, признался Залужный, он пытается перестроить ВСУ с российских и советских стандартов, внедрив элементы, свойственные войскам НАТО.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины пытались прорваться в районе города Марьинки. По его словам, попытка украинских военных была пресечена.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ