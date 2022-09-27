Вандал осквернил памятник красноармейцам в чешском городе Оломоуц

В Чехии неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам. Об этом сообщает газета Pravo со ссылкой на местную полицию. Монумент установлен в городе Оломоуц на северо-востоке страны.

По данным издания, правоохранители разыскивают злоумышленника, который распрыскал из аэрозольного баллончика краску на памятник. Он подозревается в совершении преступления по статье о порче чужого имущества. Варвару грозит до трёх лет тюрьмы.