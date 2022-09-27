НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 23:48

Вандал осквернил памятник красноармейцам в чешском городе Оломоуц

В Чехии неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам. Об этом сообщает газета Pravo со ссылкой на местную полицию. Монумент установлен в городе Оломоуц на северо-востоке страны.

По данным издания, правоохранители разыскивают злоумышленника, который распрыскал из аэрозольного баллончика краску на памятник. Он подозревается в совершении преступления по статье о порче чужого имущества. Варвару грозит до трёх лет тюрьмы.

Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

Памятник красноармейцам в Оломоуце находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

Ранее Лайф рассказывал, что в Харькове неизвестные вандалы облили красной краской памятник поэту и писателю Александру Пушкину. До этого аналогичный случай произошёл на станции "Университет" в метро Киева.

Словаки открестились от факта осквернения кладбища русских воинов

Словаки открестились от факта осквернения кладбища русских воинов

Обложка ©

Pravo

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров