Концертный пояс Виктора Цоя выставлен на торги за 1 100 000 рублей

В аукционном доме "Литфонд" 29 сентября пройдут торги, на которых будут выставлены на продажу полотно Константина Коровина с изображением его дачи в Гурзуфе, недавно обнаруженный автограф Антона Чехова, письмо Владимира Высоцкого 1974 года и концертный пояс Виктора Цоя. Об этом сообщает газета "Известия".

Заявлены также мемориальные свидетельства императорской фамилии и антикварные предметы декоративно-прикладного искусства. Вся коллекция оценивается в сумму порядка 12 млн рублей. Обладает музейным значением и вновь открытый автограф Чехова, адресованный близкому знакомому писателя Николаю Алексеевичу Винокурову-Чигарину и оставленный в Ялте на книге "Рассказы" (Санкт-Петербург, 1901 г.). Начальная цена указана в 380 000 рублей.

"Литфонд" представит также письмо Высоцкого, написанное в адрес кинорежиссёра Геннадия Полоки. Письмо посвящено работе Полоки над художественным фильмом "Одиножды один". Все песни для фильма написал легендарный бард, однако из восьми песен в ленту вошли только пять, и почти все — в урезанной версии. Единственной песней, которая полностью вошла в фильм, стала "Кто старше нас на четверть века...". Письмо оценивается в рекордные 1 500 000 рублей.

На аукционе будет продаваться и уникальная меморабилия — пояс, принадлежавший Виктору Цою, в котором рок-звезду изображали на концертных афишах группы "Кино". Ставка — 1 100 000 рублей.