Раскрыты миллионные гонорары, которые звёзды шоубиза получат за новогодние корпоративы

До Нового года осталось каких-то три месяца, и те компании, кто на праздничных корпоративах хочет видеть знаменитостей, уже сейчас начинают бронировать желанных звёзд. Российский шоу-бизнес сейчас переживает не лучшие времена: одни артисты дают концерты как ни в чём не бывало, другие ушли в тень и наблюдают за происходящим со стороны, третьи и вовсе отменяют выступления. Те селебрити, кто продолжает радовать зрителей, аппетиты не умерили, хотя специалисты и давали такие прогнозы. Так сколько звёзды заработают на новогодних праздниках?