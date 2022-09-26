Раскрыты миллионные гонорары, которые звёзды шоубиза получат за новогодние корпоративы
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Михаил Терещенко
До Нового года осталось каких-то три месяца, и те компании, кто на праздничных корпоративах хочет видеть знаменитостей, уже сейчас начинают бронировать желанных звёзд. Российский шоу-бизнес сейчас переживает не лучшие времена: одни артисты дают концерты как ни в чём не бывало, другие ушли в тень и наблюдают за происходящим со стороны, третьи и вовсе отменяют выступления. Те селебрити, кто продолжает радовать зрителей, аппетиты не умерили, хотя специалисты и давали такие прогнозы. Так сколько звёзды заработают на новогодних праздниках?
Самые дорогие ведущие просят от двух до четырёх миллионов рублей за мероприятие. К таким "Вечерняя Москва" относит Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова, Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Певцы, чья популярность не угасает, например Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Егор Крид, могут запросить от восьми до двенадцати миллионов. Точная сумма гонорара зависит от места проведения корпоратива, размера и технического оснащения зала. Как уже писал Лайф, заметно обеднели знаменитости-антипатриоты, лишившиеся выступлений на корпоративах российских богачей. Развлекая зарубежную публику, они получают намного меньше, чем могли бы на родине.