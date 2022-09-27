Готовили теракты в Херсоне: Российские силовики задержали украинских диверсантов

В селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Об этом со ссылкой на сотрудника силовых структур России сообщает РИА "Новости".

"Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной Алекс, 1998 года рождения, и Савельев Артём Васильевич, позывной Малой, 2003 года рождения", — приводит агентство сообщение источника.

Он рассказал, что Свароба и Савельев занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных подразделений. Также за символические суммы диверсанты были заняты в подготовке терактов в Херсоне.

По словам собеседника агентства, особо были востребованы сведения о местах сосредоточения авиации и систем ПВО в районе Чернобаевки.