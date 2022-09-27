Готовили теракты в Херсоне: Российские силовики задержали украинских диверсантов
РИА "Новости": Под Херсоном задержали членов украинской разведывательно-диверсионной группы
В селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Об этом со ссылкой на сотрудника силовых структур России сообщает РИА "Новости".
"Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной Алекс, 1998 года рождения, и Савельев Артём Васильевич, позывной Малой, 2003 года рождения", — приводит агентство сообщение источника.
Он рассказал, что Свароба и Савельев занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных подразделений. Также за символические суммы диверсанты были заняты в подготовке терактов в Херсоне.
По словам собеседника агентства, особо были востребованы сведения о местах сосредоточения авиации и систем ПВО в районе Чернобаевки.
Ранее сообщалось, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов. Об этом сотрудник силовых структур РФ сообщил 21 сентября.
ТАСС / Сергей Бобылев