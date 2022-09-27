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27 сентября, 01:35

Готовили теракты в Херсоне: Российские силовики задержали украинских диверсантов

РИА "Новости": Под Херсоном задержали членов украинской разведывательно-диверсионной группы

В селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Об этом со ссылкой на сотрудника силовых структур России сообщает РИА "Новости".

"Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной Алекс, 1998 года рождения, и Савельев Артём Васильевич, позывной Малой, 2003 года рождения", — приводит агентство сообщение источника.

Он рассказал, что Свароба и Савельев занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных подразделений. Также за символические суммы диверсанты были заняты в подготовке терактов в Херсоне.

По словам собеседника агентства, особо были востребованы сведения о местах сосредоточения авиации и систем ПВО в районе Чернобаевки.

Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Ранее сообщалось, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов. Об этом сотрудник силовых структур РФ сообщил 21 сентября.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Дмитрий Алексиевич

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