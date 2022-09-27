Россияне определились с самой популярной для летнего отдыха страной
ВЦИОМ: Треть отдыхавших этим летом за границей россиян выбрали Турцию
Каждый третий житель России, отдыхавший этим летом за границей, выбрал для путешествия Турцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого ВЦИОМ.
По данным центра, в Абхазии провели отпуск 14% россиян, в Казахстане — 11%. Также популярностью у наших туристов пользовались Таиланд, Египет, ОАЭ, Армения, Испания, Белоруссия, Узбекистан.
При этом у тех, кто отдыхал этим летом внутри России, наибольший интерес вызвали Москва и Санкт-Петербург. Также респонденты останавливались в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде.
Как уточняется, больше всего россиянам в отдыхе по стране понравилась красивая природа, чистый воздух, реки, озёра, климат, хорошая погода, активный отдых, а также достопримечательности и архитектура.
Ранее сообщалось, что продажи новогодних туров в Турцию выросли в несколько раз. Эксперты считают, что значительный рост ранних продаж связан с ограниченным количеством рейсов и опасениями упустить выгодное предложение.
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