Россияне определились с самой популярной для летнего отдыха страной

Каждый третий житель России, отдыхавший этим летом за границей, выбрал для путешествия Турцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого ВЦИОМ.

По данным центра, в Абхазии провели отпуск 14% россиян, в Казахстане — 11%. Также популярностью у наших туристов пользовались Таиланд, Египет, ОАЭ, Армения, Испания, Белоруссия, Узбекистан.

При этом у тех, кто отдыхал этим летом внутри России, наибольший интерес вызвали Москва и Санкт-Петербург. Также респонденты останавливались в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде.

Как уточняется, больше всего россиянам в отдыхе по стране понравилась красивая природа, чистый воздух, реки, озёра, климат, хорошая погода, активный отдых, а также достопримечательности и архитектура.