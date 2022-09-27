Япония из-за задержания консула выдвинула России встречный протест
МИД Японии после задержания консула выразил послу России протест и потребовал извинений
Российского посла Михаила Галузина вызвали в МИД Японии. Дипломату был заявлен протест в связи с задержанием во Владивостоке консула японского генконсульства. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси сообщает агентство Kyodo.
"Действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо", — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Хаяси, задержанный консул не совершал противоправных действий. Японский дипломат подверг критике обстоятельства задержания своего коллеги: как он утверждает, в процессе были применены меры принуждения.
Токио потребовал от Москвы официальных извинений. Глава МИД призвал принять меры для того, чтобы в будущем подобное не повторялось.
Как сообщалось накануне, 26 сентября, ФСБ России задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Он был объявлен персоной нон-грата, а японской стороне направлен протест из-за действий консула, которые несовместимы со статусом дипломата.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ