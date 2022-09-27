Япония из-за задержания консула выдвинула России встречный протест

Российского посла Михаила Галузина вызвали в МИД Японии. Дипломату был заявлен протест в связи с задержанием во Владивостоке консула японского генконсульства. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси сообщает агентство Kyodo.

"Действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Хаяси, задержанный консул не совершал противоправных действий. Японский дипломат подверг критике обстоятельства задержания своего коллеги: как он утверждает, в процессе были применены меры принуждения.

Токио потребовал от Москвы официальных извинений. Глава МИД призвал принять меры для того, чтобы в будущем подобное не повторялось.