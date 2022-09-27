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27 сентября, 02:35

Япония из-за задержания консула выдвинула России встречный протест

МИД Японии после задержания консула выразил послу России протест и потребовал извинений

Российского посла Михаила Галузина вызвали в МИД Японии. Дипломату был заявлен протест в связи с задержанием во Владивостоке консула японского генконсульства. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси сообщает агентство Kyodo.

"Действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Хаяси, задержанный консул не совершал противоправных действий. Японский дипломат подверг критике обстоятельства задержания своего коллеги: как он утверждает, в процессе были применены меры принуждения.

Токио потребовал от Москвы официальных извинений. Глава МИД призвал принять меры для того, чтобы в будущем подобное не повторялось.

Задержанный во Владивостоке консул Японии должен покинуть РФ в течение 48 часов

Задержанный во Владивостоке консул Японии должен покинуть РФ в течение 48 часов

Как сообщалось накануне, 26 сентября, ФСБ России задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Он был объявлен персоной нон-грата, а японской стороне направлен протест из-за действий консула, которые несовместимы со статусом дипломата.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Дмитрий Алексиевич
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