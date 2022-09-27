Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили

Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.

"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.

Накануне ФСБ задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморье.