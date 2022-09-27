Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.
"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.
Накануне ФСБ задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморье.
В итоге Тацунори был объявлен персоной нон грата, а японской стороне был направлен протест из-за действий консула, которые несовместимы со статусом дипломата. В ходе допроса он признался в содеянном и заявил, что осознал свои действия лишь после задержания.
ФСБ России