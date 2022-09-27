Назван симптом, при котором владельцам смартфона стоит насторожиться
Эксперт Магомедов: Некорректная работа приложений может свидетельствовать о взломе смартфона
Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным программным оборудованием. Об этом предупредил завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
"Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе", — сказал он в беседе с агентством "Прайм".
Указывать на взлом могут также "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика. Наличие вредоносного ПО можно вычислить с помощью проверки "потребления" мобильного Интернета, проверки работ приложений в настройках или антивируса. В серьёзных случаях эксперт посоветовал как можно быстрее обратиться в сервис, так как мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с персональными данными.
Ранее Лайф писал, что китайские смартфоны разделили на две категории. Как рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов, первая — известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei, Honor. Продукция малоизвестных фирм — другая категория на российском рынке. Смартфоны второй категории хоть и обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает.
ТАСС / Артем Геодакян