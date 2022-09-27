Назван симптом, при котором владельцам смартфона стоит насторожиться

Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным программным оборудованием. Об этом предупредил завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе", — сказал он в беседе с агентством "Прайм".

Указывать на взлом могут также "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика. Наличие вредоносного ПО можно вычислить с помощью проверки "потребления" мобильного Интернета, проверки работ приложений в настройках или антивируса. В серьёзных случаях эксперт посоветовал как можно быстрее обратиться в сервис, так как мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с персональными данными.