Блогер показал, как добыть золото из смартфонов
Китайский блогер разобрал более 200 смартфонов, чтобы добыть из них золото
Китайский блогер Chef Alchemist разобрал более двух сотен смартфонов и добыл из них золото. Кадры он опубликовал в социальной сети Weibo.
Китайский блогер разобрал более 200 смартфонов и добыл из них золото. Видео © Weibo
Блогер решил провести эксперимент и выяснить, сколько золота можно получить из обычного телефона. Так, он купил 210 плат от смартфонов по довольно скромной цене — всего 1,5 доллара за штуку. Кроме того, ему понадобились химические знания, ведь опыты подразумевали несколько этапов: очистку, растворение и фильтрацию.
В результате экспериментатору удалось добыть 0,41 грамма золота, стоимость которого составляет 30 долларов. И хотя в домашних условиях ему не удалось получить прибыль, даже наоборот, блогер ушёл в минус, эксперты говорят, что в промышленных масштабах дело может иметь совсем другой оборот. Так, например, китайские журналисты подсчитали, что из миллиона плат можно получить порядка 16 тонн меди, 350 килограммов серебра, 34 килограмма золота и 15 килограммов палладия.
Кстати, ранее Лайф писал, что китайские смартфоны разделили на две категории. Как рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов, первая — известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei, Honor. Продукция малоизвестных фирм — другая категория на российском рынке. Смартфоны второй категории хоть и обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает.