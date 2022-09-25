Блогер показал, как добыть золото из смартфонов

Китайский блогер Chef Alchemist разобрал более двух сотен смартфонов и добыл из них золото. Кадры он опубликовал в социальной сети Weibo.

Китайский блогер разобрал более 200 смартфонов и добыл из них золото. Видео © Weibo

Блогер решил провести эксперимент и выяснить, сколько золота можно получить из обычного телефона. Так, он купил 210 плат от смартфонов по довольно скромной цене — всего 1,5 доллара за штуку. Кроме того, ему понадобились химические знания, ведь опыты подразумевали несколько этапов: очистку, растворение и фильтрацию.

В результате экспериментатору удалось добыть 0,41 грамма золота, стоимость которого составляет 30 долларов. И хотя в домашних условиях ему не удалось получить прибыль, даже наоборот, блогер ушёл в минус, эксперты говорят, что в промышленных масштабах дело может иметь совсем другой оборот. Так, например, китайские журналисты подсчитали, что из миллиона плат можно получить порядка 16 тонн меди, 350 килограммов серебра, 34 килограмма золота и 15 килограммов палладия.