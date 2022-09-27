Американский зонд DART врезался в астероид
NASA: Американский зонд DART столкнулся с астероидом в рамках эксперимента по защите Земли
Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Трансляцию разместили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Столкновение зонда DART с астероидом, не представляющим опасности для Земли, состоялось в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября). Скорость движения зонда во время столкновения немного не достигла 24 тыс. км/ч.
Руководитель планетологического подразделения ведомства Лори Глейз заявила, что успешный эксперимент "открывает новую эру, в которой мы потенциально будем иметь возможность защититься от опасных астероидов". Глава NASA Билл Нельсон в свою очередь подчеркнул, что результаты научного эксперимента "позволят понять, как в будущем защитить планету от приближающегося астероида".
Ранее неустановленный объект оставил странные следы на Луне. Астрономы рассматривают две версии: либо это вторая ступень Falcon 9 Илона Маска, либо часть китайского носителя "Чанчжэн-5". Но двойной кратер в любом случае не очень понятен.
ТАСС / АР / Steve Gribben