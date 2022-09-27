Глава ВОЗ пожаловался на угрозы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на фоне пандемии ковида стал получать сообщения с угрозами. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Много сообщений с угрозами жизни. Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер", — пожаловался Гебреисус в разговоре с газетой The Washington Post.

От кого именно поступают угрозы, осталось непонятным. Сообщается лишь, что в доме у чиновника установлена сигнализация, а подчинённые предлагают ему нанять "постоянную группу охраны".

"Я не думаю, что это было бы для меня безопасно", — сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения, комментируя вариант с возвращением в Эфиопию.

Гебреисус ранее критиковал власти этой страны в связи с ситуацией в штате Тыграй. По словам главы ВОЗ, он "лишь говорил правду". Он также считает преждевременным утверждать, что пандемия коронавируса закончилась — Гебресиус подчёркивает, что до финишной черты ещё далеко.