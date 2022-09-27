Глава ВОЗ пожаловался на угрозы
Глава ВОЗ Гебреисус пожаловался, что на фоне пандемии ковида стал получать угрозы
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на фоне пандемии ковида стал получать сообщения с угрозами. Об этом он сам сообщил журналистам.
"Много сообщений с угрозами жизни. Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер", — пожаловался Гебреисус в разговоре с газетой The Washington Post.
От кого именно поступают угрозы, осталось непонятным. Сообщается лишь, что в доме у чиновника установлена сигнализация, а подчинённые предлагают ему нанять "постоянную группу охраны".
"Я не думаю, что это было бы для меня безопасно", — сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения, комментируя вариант с возвращением в Эфиопию.
Гебреисус ранее критиковал власти этой страны в связи с ситуацией в штате Тыграй. По словам главы ВОЗ, он "лишь говорил правду". Он также считает преждевременным утверждать, что пандемия коронавируса закончилась — Гебресиус подчёркивает, что до финишной черты ещё далеко.
А совсем недавно, в середине сентября, Гебреисус выступил с заявлением о том, что пандемия CoViD-19 подходит к концу. Он, тем не менее, призвал все страны не забывать о вакцинации, когда это касается наиболее подверженных риску групп населения.
ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI