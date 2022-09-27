Количество самолётов в ВВС США расстроило американского генерала
The Drive: Генерал Келли пожаловался на перегруженность парка истребителей ВВС США
Американский генерал Марк Келли пожаловался на перегруженность парка истребителей ВВС США. Об этом пишет The Drive.
Так, генерал сетует на то, что на счету у Военно-воздушных сил Америки находится 48 эскадрилий истребителей и девять ударных эскадрилий. Содержание каждого самолёта обходится очень дорого, сказал Келли.
"Это как счёт, который приходит в ваш дом... за 60 многоцелевых эскадрилий истребителей", — привёл сравнение военачальник. Келли предупредил, что девять ударных эскадрилий состоят из устаревших штурмовиков А-10 Thunderbolt II — и ВВС США давно просят у правительства вывести их из эксплуатации.
Ранее Лайф писал, что советник министра обороны Украины Юрий Сак раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog. Он заявил, что его стране требуются гораздо более современные самолёты. По его словам, Киев нуждается в истребителях F-16.
ТАСС / Марина Лысцева