Количество самолётов в ВВС США расстроило американского генерала

Американский генерал Марк Келли пожаловался на перегруженность парка истребителей ВВС США. Об этом пишет The Drive.

Так, генерал сетует на то, что на счету у Военно-воздушных сил Америки находится 48 эскадрилий истребителей и девять ударных эскадрилий. Содержание каждого самолёта обходится очень дорого, сказал Келли.

"Это как счёт, который приходит в ваш дом... за 60 многоцелевых эскадрилий истребителей", — привёл сравнение военачальник. Келли предупредил, что девять ударных эскадрилий состоят из устаревших штурмовиков А-10 Thunderbolt II — и ВВС США давно просят у правительства вывести их из эксплуатации.