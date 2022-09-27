Депутат Госдумы Лантратова попросила Шойгу об отсрочке для учителей школы

Министра обороны Сергея Шойгу просят расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации. Речь идёт об учителях начальной и средней школы. Предложение озвучила первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет РИА "Новости".

"Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не подпадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования", — сказано в обращении.

По словам депутата, она получает множество обращений по данному вопросу. Лантратова указала, что согласно указу педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учётную специальность, "подпадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу".

Более того, парламентарий подчеркнула, что у российской школы "женское лицо", и этот факт "отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растёт в неполных семьях".