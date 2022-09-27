Лопасти "с подогревом": Модернизированный вертолёт Ка-52М получил новое оснащение

Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М оснащён композитными лопастями с нагревательным элементом. Это необходимо, чтобы предотвращать их обледенение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В лопастях для вертолёта Ка-52М сделано небольшое изменение. Внутри них стоит нагревательный элемент, то есть противообледенительная система", — отметил собеседник агентства.

По его словам, изначально такие лопасти "с подогревом" предназначались для морского варианта — Ка-52К ("Катран"). Однако потом было принято решение сертифицировать их и для Ка-52М. Преимущество композитных перед алюминиевыми и металлическими лопастями — отсутствие требований к целостности конструкции. Даже при повреждении пластика лопасти не разрушаются дальше. Надёжность композитных лопастей гораздо больше, чем металлических, подчеркнул источник.

Государственные испытания машины планируют завершить в октябре этого года. Ка-52М является версией вертолёта Ка-52 "Аллигатор", модернизированной с учётом опыта боевого применения. Разработчики утверждают, что ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолёта — Ми-28НМ, — что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

Ка-52М получил также новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решёткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. В его конструкции применены лучшие технические решения. Используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Ка-52М сможет работать вместе с беспилотниками и взаимодействовать с другими вертолётами и самолётами.