Пушков осудил The Guardian за критику будущего премьера Италии Мелони
Сенатора Алексея Пушкова крайне возмутили заявления британской газеты The Guardian в отношении лидера партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, которая может занять пост итальянского премьера.
"Британская газета The Guardian, давно очумело либеральная, пытается уничтожить Мелони. <...> Причина — в "неправильных" позициях Мелони по иммиграции, однополому усыновлению, правам на аборт и т.д. The Guardian сравнивает Мелони с Орбаном и предсказывает "гражданскую войну" в Италии в области культуры", — пишет Пушков в своём телеграм-канале.
При этом российский политик считает, что Италия с Мелони на посту премьера скорее пойдёт по пути Венгрии и Польши, где у руля стоят правые, не либеральные правительства, которые также по вопросами ценностей сталкиваются с Евросоюзом.
Напомним, внеочередные выборы в Парламент Италии завершились победой правоцентристской коалиции: как свидетельствуют официальные данные МВД страны, она получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства. Так, коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в верхнюю палату парламента — Сенат. Эта статистика приводится после обработки более чем 90% бюллетеней.
ТАСС / Сергей Карпухин