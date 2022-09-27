Пушков осудил The Guardian за критику будущего премьера Италии Мелони

Сенатора Алексея Пушкова крайне возмутили заявления британской газеты The Guardian в отношении лидера партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, которая может занять пост итальянского премьера.

"Британская газета The Guardian, давно очумело либеральная, пытается уничтожить Мелони. <...> Причина — в "неправильных" позициях Мелони по иммиграции, однополому усыновлению, правам на аборт и т.д. The Guardian сравнивает Мелони с Орбаном и предсказывает "гражданскую войну" в Италии в области культуры", — пишет Пушков в своём телеграм-канале.

При этом российский политик считает, что Италия с Мелони на посту премьера скорее пойдёт по пути Венгрии и Польши, где у руля стоят правые, не либеральные правительства, которые также по вопросами ценностей сталкиваются с Евросоюзом.