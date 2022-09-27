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27 сентября, 05:39

Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS

Сегодня утром украинские силовики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населённому пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел населённого пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что информация о пострадавших и погибших в результате атаки уточняется.

Лайф также сообщал, что на днях Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.

Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ паромной переправы в Херсоне

Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ паромной переправы в Херсоне

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t.me / Представительство ЛНР в СЦКК (Архивное фото)

Оксана Попова

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