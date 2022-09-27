В США придумали, как быстро вооружить союзников, не опустошая свои склады
Сенаторы США представили законопроект по быстрому вооружению союзников
В США представили законопроект для оперативного вооружения партнёров и союзников, благодаря которому собственные запасы оружия и техники не будут исчерпаны, а военные склады не останутся пустыми.
Как говорится в заявлении одного из авторов инициативы, члена Верхней палаты Конгресса США Джина Шахина, демократа от штата Нью-Гэмпшир, будет создан фонд по закупке боеприпасов. По его словам, это поможет оборонному ведомству поддерживать производственные линии страны, имеющие "решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США".
В частности, инициатива направлена на "укрепление оборонно-промышленной базы" США и "помощи Украине в обороне", а также на "реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".
Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS