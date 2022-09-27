В США придумали, как быстро вооружить союзников, не опустошая свои склады

В США представили законопроект для оперативного вооружения партнёров и союзников, благодаря которому собственные запасы оружия и техники не будут исчерпаны, а военные склады не останутся пустыми.

Как говорится в заявлении одного из авторов инициативы, члена Верхней палаты Конгресса США Джина Шахина, демократа от штата Нью-Гэмпшир, будет создан фонд по закупке боеприпасов. По его словам, это поможет оборонному ведомству поддерживать производственные линии страны, имеющие "решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США".

В частности, инициатива направлена на "укрепление оборонно-промышленной базы" США и "помощи Украине в обороне", а также на "реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".