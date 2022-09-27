"Русский Сайлент-Хилл": Москву окутал густой туман
На Московский регион опустился густой туман
Туман окутал столицу. Обложка © VK / Александр Немцев
Столичный регион накрыл густейший туман, чем сильно удивил проснувшихся сегодня утром жителей. Москвичи делятся кадрами и говорят, что видимость очень низкая как на дорогах, так и на улицах. Солнышко было видно лишь жителям последних этажей высоток и обитателей Москвы-Сити.
Москвич снял густой туман в Москве. Видео © LIFE
"В Москве из-за тумана видимость сильно ограниченна. Будьте внимательны на дорогах: избегайте резких манёвров, не отвлекайтесь на гаджеты, соблюдайте дистанцию", — обратились к москвичам в Дептрансе.
Кроме того, непогода повлияла на работу аэропортов, где из-за плохой видимости не могут вылететь и приземлиться самолёты. Задержки рейсов фиксируются в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Кстати, как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, туман возник из-за прошедших дождей, уменьшения плотности облаков и снижения температуры.
"Минувшей ночью в условиях тихой погоды и при уменьшении плотности облаков началось понижение температуры, местами — до слабых заморозков, и, как следствие этого, произошла конденсация влаги, содержавшейся в воздухе. Говоря простым языком: образовались туманы", — рассказывается в сообщении синоптика.
Однако не стоит отчаиваться, ведь уже скоро продолжительные дожди и холода в Москве наконец может сменить приход тепла. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в выходные температура может подняться до +18 градусов.