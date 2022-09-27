Мобилизованных белгородцев оставят дома до подготовки мест дислокации
Мобилизованные граждане Белгородской области останутся дома до тех пор, пока места дислокации не будут готовы к их приёму. Такое решение приняли власти региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вчера те, кто получил повестку и собрался в военных комиссариатах Белгородской области, не были отправлены, потому что принимающая сторона не смогла подтвердить информацию о приёме наших жителей. Поэтому приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах", — написал Гладков на странице соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что на в каждое место дислокации отправились представители администрации региона. По словам Гладкова, власти отправят призывников только тогда, "когда будет подтверждение о том, что всё готово для их встречи".
Также губернатор рассказал, что в данный момент он занимается вопросом отправки домой студентов, которые были призваны в первые дни. Необходимые документы уже пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с ними были подготовлены документы для командиров воинских частей о необходимости отправки назад учащихся, добавил Гладков.
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Ранее портал "Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны. Там рассказали, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны, но взять кнопочный можно. Он будет храниться в установленном месте и выдаваться в определённое распорядком дня время. Причём съёмка в местах дислокации подразделений запрещена.
ТАСС / Андрей Самсонов