Мобилизованных белгородцев оставят дома до подготовки мест дислокации

Мобилизованные граждане Белгородской области останутся дома до тех пор, пока места дислокации не будут готовы к их приёму. Такое решение приняли власти региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера те, кто получил повестку и собрался в военных комиссариатах Белгородской области, не были отправлены, потому что принимающая сторона не смогла подтвердить информацию о приёме наших жителей. Поэтому приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах", — написал Гладков на странице соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что на в каждое место дислокации отправились представители администрации региона. По словам Гладкова, власти отправят призывников только тогда, "когда будет подтверждение о том, что всё готово для их встречи".

Также губернатор рассказал, что в данный момент он занимается вопросом отправки домой студентов, которые были призваны в первые дни. Необходимые документы уже пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с ними были подготовлены документы для командиров воинских частей о необходимости отправки назад учащихся, добавил Гладков.