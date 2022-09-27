Павел Чухрай в знак протеста оставил пост главы Оскаровского комитета России

Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай объявил о намерении покинуть пост, объяснив это решением президиума Киноакадемии РФ не выдвигать отечественный фильм на номинацию премии. Режиссёр заявил, что оно было принято "через голову оскаровской комиссии", назвав его оскорбительным и незаконным.

"С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", — заявил он в письме членам Российского оскаровского комитета, которое цитирует ТАСС.