Пасечник назвал референдум в ЛНР о её вхождении в состав России состоявшимся

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России можно назвать состоявшимся. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник проголосовал на референдуме о вхождении ЛНР в состав России. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z

"На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся", — сказал он журналистам после того, как проголосовал в Луганском академическом областном русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.