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27 сентября, 06:39

Пасечник назвал референдум в ЛНР о её вхождении в состав России состоявшимся

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России можно назвать состоявшимся. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник проголосовал на референдуме о вхождении ЛНР в состав России. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z

"На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся", — сказал он журналистам после того, как проголосовал в Луганском академическом областном русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.

Пасечник высказался о военном положении в Донбассе после референдумов

Пасечник высказался о военном положении в Донбассе после референдумов

Ранее сообщалось, что явка граждан ЛНР на референдум о вхождении республики в состав России (по данным на 20:00 мск) составила 83,61%. За четыре дня свои голоса на избирательных участках отдало более 1,1 млн жителей.

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Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Оксана Попова

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