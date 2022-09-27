Пасечник назвал референдум в ЛНР о её вхождении в состав России состоявшимся
Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России можно назвать состоявшимся. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Леонид Пасечник проголосовал на референдуме о вхождении ЛНР в состав России. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z
"На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся", — сказал он журналистам после того, как проголосовал в Луганском академическом областном русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
Ранее сообщалось, что явка граждан ЛНР на референдум о вхождении республики в состав России (по данным на 20:00 мск) составила 83,61%. За четыре дня свои голоса на избирательных участках отдало более 1,1 млн жителей.
Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z