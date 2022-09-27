СМИ сообщили о нежелании Запада наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву
Bloomberg: Запад не станет увеличивать военную поддержку Украины
Западные страны не собираются резко увеличивать поставки вооружений Украине на фоне их "контрнаступления". Как сообщает агентство Bloomberg, это касается и тяжёлого вооружения.
"Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе", — рассказал один из чиновников ЕС и добавил, что никаких предпосылок к увеличению военной помощи также нет.
Кроме того, в материале сказано, что в связи с парламентскими выборами в Италии Евросоюз отодвинул Киев на второй план. На это решение повлияло и истощение европейских стран в плане вооружения.
Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.
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