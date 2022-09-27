СМИ сообщили о нежелании Запада наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву

Западные страны не собираются резко увеличивать поставки вооружений Украине на фоне их "контрнаступления". Как сообщает агентство Bloomberg, это касается и тяжёлого вооружения.

"Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе", — рассказал один из чиновников ЕС и добавил, что никаких предпосылок к увеличению военной помощи также нет.

Кроме того, в материале сказано, что в связи с парламентскими выборами в Италии Евросоюз отодвинул Киев на второй план. На это решение повлияло и истощение европейских стран в плане вооружения.