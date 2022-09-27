Лайф публикует полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

При стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибло 17 человек — 11 детей и 6 взрослых. Кроме того, в результате трагедии пострадало более 20 человек. Последние данные публикует телеграм-канал SHOT.

Погибшие: 1. Николай Киселёв, 73 года 2. Ринад Замалутдинов, 60 лет 3. Маргарита Сахарных, 57 лет 4. Светлана Суханова, 53 года 5. Наталья Ведерникова, 49 лет 6. Вячеслав Б., 15 лет 7. Владислав М., 15 лет 8. Дмитрий Б., 15 лет 9. Владимир А., 15 лет 10. Софья О., 15 лет 11. Никита И., 14 лет 12. Ева К., 11 лет 13. Кирилл Б., 9 лет 14. Илья О., 10 лет 15. Арина У., 7 лет 16. Александр К., 7 лет 17. Гильшат Р.

Пострадавшие: 1. Марина Рылова, 44 года (огнестрельное ранение грудной клетки) 2. Арина К., 7 лет (ранение в живот, открытый перелом кости предплечья) 3. Данил Г., 16 лет (сквозное ранение грудной клетки) 4. Алексей И., 16 лет (кататравма, закрытый перелом голени) 5. Александр Н., 16 лет (огнестрельное ранение головы) 6. Александр С., 16 лет (огнестрельное ранение) 7. Роберт Б., 15 лет (огнестрельное ранение головы) 8. Тимур Н., 15 лет (скальпированная рана предплечья) 9. Мирон А., 14 лет (открытое оскольчатое огнестрельное ранение плеча и надключичной области, пулевое ранение правой зачелюстной области, открытый перелом плечевой кости со смещением) 10. Дамир Д., 11 лет (огнестрельное ранение брюшной полости и бедра) 11. Екатерина С., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и ноги) 12. Тимофей Б., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и руки) 13. Матвей У., 10 лет (огнестрельное ранение голени) 14. Карим Б., 10 лет (касательное ранение грудной клетки) 15. Виктория А., 10 лет (огнестрельное проникающее ранение грудной клетки) 16. Яна Ш., 9 лет (сквозное огнестрельное ранение области таза, бедра и голени) 17. Богдан Г., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени, открытый перелом лодыжки) 18. Михаил Ж., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени) 19. Тимур З., 8 лет (огнестрельное касательное ранение головы) 20. Рада М., 8 лет (сквозное огнестрельное ранение правого бедра, голени) 21. Степан А., 7 лет (огнестрельное ранение локтевого сустава, открытый перелом локтевого сустава) 22. Владислав В., 7 лет (огнестрельное ранение бедра) 23. Мария Ж., 7 лет (огнестрельное ранение лицевого черепа) 24. Людмила Ф. (огнестрельное ранение брюшной полости)