В Госдуме рассказали, каких врачей не будут призывать по частичной мобилизации
Депутат Хубезов: По мобилизации не будут призывать врачей узких специальностей
Частичная мобилизация в ВС РФ не затронет врачей узких специальностей, которые могут быть единственными в своём роде в регионе. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Депутат Хубезов объяснил, какие врачи не подпадут под частичную мобилизацию. Видео © LIFE
"Примерно востребовано до трёх тысяч медиков. Везде есть здравый смысл. Во-первых, не будут призываться узкие специалисты, например один-два человека на весь регион. Во-вторых, из каких-то отдалённых населённых пунктов, где их там всего один-два человека, тоже не будут призывать. Онкологи там точно не нужны", — рассказал Хубезов.
Ранее парламентарий сообщал, что в первую очередь при мобилизации будут призывать врачей с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалистов, работающих в государственных клиниках.
LIFE