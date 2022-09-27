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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 12:22
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В Госдуме рассказали, каких врачей не будут призывать по частичной мобилизации

Депутат Хубезов: По мобилизации не будут призывать врачей узких специальностей

Частичная мобилизация в ВС РФ не затронет врачей узких специальностей, которые могут быть единственными в своём роде в регионе. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Депутат Хубезов объяснил, какие врачи не подпадут под частичную мобилизацию. Видео © LIFE

"Примерно востребовано до трёх тысяч медиков. Везде есть здравый смысл. Во-первых, не будут призываться узкие специалисты, например один-два человека на весь регион. Во-вторых, из каких-то отдалённых населённых пунктов, где их там всего один-два человека, тоже не будут призывать. Онкологи там точно не нужны", — рассказал Хубезов.

Названы болезни, освобождающие от мобилизации
Названы болезни, освобождающие от мобилизации

Ранее парламентарий сообщал, что в первую очередь при мобилизации будут призывать врачей с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалистов, работающих в государственных клиниках.

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Александр Юнашев
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