Ещё одна страна ввела санкции против Рамзана Кадырова

Новая Зеландия расширила санкционный список, включив в него ещё 19 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров. Как объяснила министр иностранных дел страны Наная Махута, рестрикции связаны с военной операцией на Украине.

"Украина ясно даёт знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, — это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем", — сказано в заявлении Махуты на сайте новозеландского правительства.