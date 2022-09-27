Ещё одна страна ввела санкции против Рамзана Кадырова
Новая Зеландия ввела санкции против ещё 19 россиян, в их числе Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина
Новая Зеландия расширила санкционный список, включив в него ещё 19 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров. Как объяснила министр иностранных дел страны Наная Махута, рестрикции связаны с военной операцией на Украине.
"Украина ясно даёт знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, — это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем", — сказано в заявлении Махуты на сайте новозеландского правительства.
Также в чёрном списке теперь федеральные министры, непостоянные члены Совбеза России и, как утверждается, родственники президента РФ. Всего, таким образом, Новая Зеландия в этом году ввела санкции против более чем 1000 лиц и организаций России. Подпавшим под них ограничен въезд в страну.
Ранее США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, в том числе дочерей Табарик, Айшат и Хадижат (Карины). В ответ на это Кадыров предложил Вашингтону расширить чёрный список, включив в него всех его детей. А их у главы Чечни 14.