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27 сентября, 09:12

Имеющим бронь москвичам разрешили выезжать за границу

Военный комиссариат Москвы: Имеющие бронь москвичи могут выезжать за границу

Военнообязанные жители столицы, забронированные работодателем, имеют полное право на свободное перемещение по стране и выезд за границу. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

"Если гражданин забронирован на своём предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации", — сказал Локтев на пресс-конференции.

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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ТАСС / Алексей Кушниренко

Оксана Попова

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