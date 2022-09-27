Имеющим бронь москвичам разрешили выезжать за границу

Военнообязанные жители столицы, забронированные работодателем, имеют полное право на свободное перемещение по стране и выезд за границу. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

"Если гражданин забронирован на своём предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации", — сказал Локтев на пресс-конференции.