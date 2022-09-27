Имеющим бронь москвичам разрешили выезжать за границу
Военный комиссариат Москвы: Имеющие бронь москвичи могут выезжать за границу
Военнообязанные жители столицы, забронированные работодателем, имеют полное право на свободное перемещение по стране и выезд за границу. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.
"Если гражданин забронирован на своём предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации", — сказал Локтев на пресс-конференции.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
ТАСС / Алексей Кушниренко