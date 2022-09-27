Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Сроки завершения мобилизационных мероприятий в столице относятся к информации ограниченного доступа, поэтому они разглашаться не могут. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

"Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооружённые силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", — сообщил он.