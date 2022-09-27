НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 08:44
4686

Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут

Военный комиссариат Москвы заявил о неразглашении сроков мобилизации в столице

Сроки завершения мобилизационных мероприятий в столице относятся к информации ограниченного доступа, поэтому они разглашаться не могут. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

"Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооружённые силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", — сообщил он.

Также он рассказал, что мобилизация в Москве проходит без особой социальной напряжённости, а многие москвичи приходят в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки. По его словам, Россия всегда славилась патриотами, а подтверждается это тем, что многие мужчины отправились в зону спецоперации добровольно, до объявления мобилизации.

Частичная мобилизация в Якутии может завершиться на неделе

Частичная мобилизация в Якутии может завершиться на неделе

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров