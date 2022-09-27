Сроки завершения мобилизации в Москве разглашаться не будут
Военный комиссариат Москвы заявил о неразглашении сроков мобилизации в столице
Сроки завершения мобилизационных мероприятий в столице относятся к информации ограниченного доступа, поэтому они разглашаться не могут. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
"Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооружённые силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", — сообщил он.
Также он рассказал, что мобилизация в Москве проходит без особой социальной напряжённости, а многие москвичи приходят в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки. По его словам, Россия всегда славилась патриотами, а подтверждается это тем, что многие мужчины отправились в зону спецоперации добровольно, до объявления мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
ТАСС / Михаил Метцель