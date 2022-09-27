НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 08:26

Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законе, сообщили в Совфеде

Сенатор Клишас сообщил, что термин "частичная мобилизация" уже есть в законе

Внесение поправок в законы не нужно, так как понятие "частичная мобилизация" там уже есть. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Есть в законе понятие "частичная мобилизация". Никаких поправок не нужно", — подчеркнул он, сославшись на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России".

Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации

Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров