Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законе, сообщили в Совфеде
Сенатор Клишас сообщил, что термин "частичная мобилизация" уже есть в законе
Внесение поправок в законы не нужно, так как понятие "частичная мобилизация" там уже есть. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Есть в законе понятие "частичная мобилизация". Никаких поправок не нужно", — подчеркнул он, сославшись на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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