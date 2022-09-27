Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации

Ведущие специалисты гражданской авиации могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. С соответствующей просьбой Минтранс РФ обратился к Минобороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

Согласно их данным, организации гражданской авиации должны подготовить список профессий и сотрудников, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Так, например, отсрочку, вероятно, смогут получить пилоты, инженеры, технические специалисты. Однако она не распространится на бортпроводников.