Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации
"Известия": Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для работников авиации
Ведущие специалисты гражданской авиации могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. С соответствующей просьбой Минтранс РФ обратился к Минобороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
Согласно их данным, организации гражданской авиации должны подготовить список профессий и сотрудников, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Так, например, отсрочку, вероятно, смогут получить пилоты, инженеры, технические специалисты. Однако она не распространится на бортпроводников.
Как уже писал Лайф, министра обороны Сергея Шойгу просят расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации. Речь идёт в том числе и об учителях начальной и средней школы. Как отметила первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, необходимо обеспечивать непрерывность образовательного процесса.
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