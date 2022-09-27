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Опубликовано 27 сентября 2022, 07:55

Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации

"Известия": Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для работников авиации

Ведущие специалисты гражданской авиации могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. С соответствующей просьбой Минтранс РФ обратился к Минобороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

Согласно их данным, организации гражданской авиации должны подготовить список профессий и сотрудников, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Так, например, отсрочку, вероятно, смогут получить пилоты, инженеры, технические специалисты. Однако она не распространится на бортпроводников.

Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва
Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Как уже писал Лайф, министра обороны Сергея Шойгу просят расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации. Речь идёт в том числе и об учителях начальной и средней школы. Как отметила первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, необходимо обеспечивать непрерывность образовательного процесса.

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Николь Вербер
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