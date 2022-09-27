Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии

Бывший постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

"Постановляю наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", — говорится в документе.