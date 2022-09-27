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27 сентября, 07:48

Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии

Бывший постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

"Постановляю наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", говорится в документе.

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Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Чижова от должности постпреда при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова

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