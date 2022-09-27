Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие согласно доктрине

Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с правовыми актами. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", — написал он в телеграм-канале.