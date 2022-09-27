Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие согласно доктрине
Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с правовыми актами. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", — написал он в телеграм-канале.
Политик уточнил, что ядерное оружие может стать ответом, если на Россию или союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL