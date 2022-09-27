Медведев: Россия сделает всё, чтобы ядерное оружие не появилось у враждебных соседей

Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей (например, у Украины). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что на разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно, а вот на здравый смысл и чувство самосохранения Запада хрупкая надежда ещё остаётся.