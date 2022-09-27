Медведев: Россия сделает всё, чтобы ядерное оружие не появилось у враждебных соседей
Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей (например, у Украины). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", — написал он в телеграм-канале.
Медведев добавил, что на разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно, а вот на здравый смысл и чувство самосохранения Запада хрупкая надежда ещё остаётся.
"Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — добавил зампред Совбеза.
А ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL