НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 07:31

Медведев: Россия сделает всё, чтобы ядерное оружие не появилось у враждебных соседей

Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей (например, у Украины). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что на разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно, а вот на здравый смысл и чувство самосохранения Запада хрупкая надежда ещё остаётся.

"Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — добавил зампред Совбеза.

Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине

Запад не станет отвечать зеркально на российский ядерный удар по Украине

А ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров