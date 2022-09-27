Медведев: НАТО не станет вмешиваться, если Россия применит ядерное оружие против Киева

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал опасения Запада о применении ядерного оружия Россией против украинской агрессии, подчеркнув, что НАТО вмешиваться в ситуацию в этом случае не будет.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Медведева, безопасность Вашингтона, Лондона и Брюсселя для НАТО "гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины", несмотря на объёмные поставки самого разнообразного вооружения Киеву. "Заокеанские и европейские демагоги" не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, отметил политик, а потому "проглотят использование любого оружия".

"Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально. Они находятся в постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны", — добавил глава Совбеза.