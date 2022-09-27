В Москву эвакуируют 15 пациентов, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе № 88 Ижевска отправят на лечение в Москву. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, борт МЧС уже готов к эвакуации.

"Планируется эвакуация, сейчас, пока наутро, мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения — на взлётно-посадочной полосе. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы эвакуируем в медицинские учреждения Москвы", — сообщил министр.