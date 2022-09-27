В Москву эвакуируют 15 пациентов, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе № 88 Ижевска отправят на лечение в Москву. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, борт МЧС уже готов к эвакуации.
"Планируется эвакуация, сейчас, пока наутро, мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения — на взлётно-посадочной полосе. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы эвакуируем в медицинские учреждения Москвы", — сообщил министр.
Известно, что трое детей, госпитализированные после инцидента, находятся в критическом состоянии. Мурашко сообщил, что родителям пострадавших ребят разрешили не только остаться в больнице, но и предоставили доступ в реанимацию. Также с ними провели работу психологи.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими ученикам, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
ТАСС / Максим Григорьев