Мобилизационный пункт военкомата развёрнут на КПП в Северной Осетии на границе с Грузией

Мобилизационный пункт военкомата развёрнут в ближайшее время на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии. Такое решение принято по результатам выездного совещания в село Верхний Ларс, где находится контрольно-пропускной пункт.

"Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата. Об итогах совещания было доложено главе республики", — сказано в сообщении регионального управления МВД.