Мобилизационный пункт военкомата развёрнут на КПП в Северной Осетии на границе с Грузией
Мобилизационный пункт военкомата развёрнут в ближайшее время на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии. Такое решение принято по результатам выездного совещания в село Верхний Ларс, где находится контрольно-пропускной пункт.
Обстановка на контрольно-пропускном пункте в селе Верхний Ларс. Видео © LIFE
"Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата. Об итогах совещания было доложено главе республики", — сказано в сообщении регионального управления МВД.
Ранее Лайф рассказывал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. В этой связи власти Северной Осетии приняли решение открыть парковку для транзитного авто из-за огромных пробок. Также известно, что к КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР. Техника направлена на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска". Вчера пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком.
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