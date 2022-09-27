В Казахстан приехало 98 тысяч россиян с момента объявления частичной мобилизации в РФ

В Казахстан прибыло около 98 тысяч россиян за последнюю неделю, а выехало более 64 тысяч. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы её сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — уточнил он.