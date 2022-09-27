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27 сентября, 07:50

В Казахстан приехало 98 тысяч россиян с момента объявления частичной мобилизации в РФ

В МВД Казахстана рассказали, что за неделю в страну прибыло 98 тысяч россиян

В Казахстан прибыло около 98 тысяч россиян за последнюю неделю, а выехало более 64 тысяч. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы её сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — уточнил он.

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Как писал Лайф, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России на фоне объявления частичной мобилизации в РФ. Глава республики подчеркнул, что россиянам окажут помощь, но преференций не будет.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми

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