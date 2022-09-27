В Казахстан приехало 98 тысяч россиян с момента объявления частичной мобилизации в РФ
В МВД Казахстана рассказали, что за неделю в страну прибыло 98 тысяч россиян
В Казахстан прибыло около 98 тысяч россиян за последнюю неделю, а выехало более 64 тысяч. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.
"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы её сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — уточнил он.
Как писал Лайф, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России на фоне объявления частичной мобилизации в РФ. Глава республики подчеркнул, что россиянам окажут помощь, но преференций не будет.
ТАСС / Сергей Фадеичев