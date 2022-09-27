ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ, действовавшего в Москве и Воронеже

ФСБ РФ совместно с Росгвардией задержала в Московском регионе сторонника радикального ислама из Центральной Азии, вербовавшего земляков в ряды ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Установлено, что 24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии пропагандировал идеологию ИГИЛ среди своих земляков по местам их трудовой деятельности в Москве и Воронеже", — сообщили в спецслужбе.

Он активно распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке через социальные сети и мессенджеры.

Сейчас вербовщик арестован и уже дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

А в начале сентября стало известно, что в Московском регионе задержали нескольких участников ячейки, которая финансировала террористическую организацию ИГИЛ. По данным оперативников, члены ячейки, граждане России, с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей организатору канала финансирования боевиков.