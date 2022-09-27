Кадыров сообщил об отправке батальона "Юг-Ахмат" и новой группы чеченских добровольцев в Донбасс

Группа военных из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и чеченские добровольцы вылетели в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров. Днём раньше первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат" отправилась в Донбасс наземным путём.

"В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого брата, отважного командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, настрой у воинов "самый запредельный", в путь они отправляются "с лезгинкой" и настроены решительно зачистить землю Донбасса от бандитов, восстановив торжество справедливости.