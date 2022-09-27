Кадыров сообщил об отправке батальона "Юг-Ахмат" и новой группы чеченских добровольцев в Донбасс
Группа военных из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и чеченские добровольцы вылетели в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров. Днём раньше первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат" отправилась в Донбасс наземным путём.
"В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого брата, отважного командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кадырова, настрой у воинов "самый запредельный", в путь они отправляются "с лезгинкой" и настроены решительно зачистить землю Донбасса от бандитов, восстановив торжество справедливости.
Ранее глава Чечни сообщил, что в республике план частичной мобилизации перевыполнен на 254%. По его словам, причиной таких показателей стало ранее проводившееся формирование новых армейских подразделений. Все кандидаты проходили через военкомат. Такой механизм был запущен ещё до объявления частичной мобилизации. Кадыров уже отмечал, что в Грозный ежедневно "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев. Он также отметил, что рад видеть неуклонный рост желающих вступить в отряды бойцов, которые готовы "бороться с сатанистами ради благополучия людей".
ТАСС / Елена Афонина