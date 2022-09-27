НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 08:15

В России могут подорожать коньяк, бренди и водка

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Министерство финансов страны предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Если данное предложение получит одобрение, то розничная стоимость водки вырастет до 281 рубля, бренди — до 375 рублей, а коньяка — до 517 рублей за 0,5 литра. Таким образом, водка и коньяк подорожают на 7,7%, а бренди — на 7,8%.

Также со следующего года отпускную цену на водку у производителей хотят увеличить с 214 до 229 рублей, оптовую — с 222 до 238 рублей за 0,5 литра. Минимальную отпускную цену на коньяк могут повысить с 371 до 397 рублей, оптовую — с 391 до 419 рублей.

Поставщик некачественной водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек

Поставщик некачественной водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек

Ранее также стало известно, что Минфин РФ направит доходы бюджета от акциза на сладкие напитки на лечение диабета. Вместе с тем в проекте говорится, что дополнительные доходы в бюджет будут также поступать от повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров