В России могут подорожать коньяк, бренди и водка

Министерство финансов страны предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь крепостью больше 28%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Если данное предложение получит одобрение, то розничная стоимость водки вырастет до 281 рубля, бренди — до 375 рублей, а коньяка — до 517 рублей за 0,5 литра. Таким образом, водка и коньяк подорожают на 7,7%, а бренди — на 7,8%.

Также со следующего года отпускную цену на водку у производителей хотят увеличить с 214 до 229 рублей, оптовую — с 222 до 238 рублей за 0,5 литра. Минимальную отпускную цену на коньяк могут повысить с 371 до 397 рублей, оптовую — с 391 до 419 рублей.