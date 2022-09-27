Военкома Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

"Я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счёт своих профессиональных и волевых качеств он поставил всё на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", — цитирует Носова РИА "Новости".