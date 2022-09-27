Военкома Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за дезорганизации в условиях частичной мобилизации. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Носов.
"Я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счёт своих профессиональных и волевых качеств он поставил всё на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", — цитирует Носова РИА "Новости".
По словам губернатора, система воинского учёта в регионе в последние годы была фактически разрушена, теперь её будут восстанавливать.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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