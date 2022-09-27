На границе с Грузией скопилось 5,5 тысячи грузовых и легковых машин
Около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу. Вчера их число составляло три с половиной тысячи.
"3600 легковых автомобилей на территории республики [ожидают проезда через границу]. А также 1900 транзитных большегрузов в регионе, 600 из них на контрольно-пропускном пункте", — рассказали ТАСС в региональном УМВД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. В этой связи власти Северной Осетии приняли решение открыть парковку для транзитного авто из-за огромных пробок. Также известно, что к КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР. Техника направлена на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска". Вчера пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком, но сегодня стало известно, что на участке откроют мобилизационный пункт военкомата.
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