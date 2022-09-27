На границе с Грузией скопилось 5,5 тысячи грузовых и легковых машин

Около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу. Вчера их число составляло три с половиной тысячи.

"3600 легковых автомобилей на территории республики [ожидают проезда через границу]. А также 1900 транзитных большегрузов в регионе, 600 из них на контрольно-пропускном пункте", — рассказали ТАСС в региональном УМВД РФ.