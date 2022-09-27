Москвичка родила недоношенного мальчика и выбросила его тело в мусорный контейнер

Тело недоношенного младенца обнаружено в мусорном контейнере в одном из дворов столицы, по данному факту организована доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

"26 сентября 2022 года в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома, расположенного по ул. Матвеевской в Москве, обнаружен плод недоношенного ребёнка мужского пола примерно пяти месяцев", — уточнили в ведомстве.

Полиция уже установила личность матери — это 35-летняя женщина, которая родила дома в этот же день. По её словам, ребёнок не подавал признаков жизни, поэтому она положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома.