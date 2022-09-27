Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Карим Халили выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в городе Чайковском Пермского края.

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Пекине преодолел дистанцию в 20 километров за 51 минуту 42,5 секунды. При этом на четырёх огневых рубежах он допустил три промаха.

Второе место занял Евгений Гараничев, с одним промахом отставший от Халили на 58,7 секунды. Бронзу завоевал Александр Поварницын (+1.24,8; три промаха).