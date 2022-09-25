Команда Резцовой победила в эстафете на летнем чемпионате России по биатлону

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) выиграла эстафету 4x6 километров на летнем чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край).

Золотые медали завоевали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Кристина Резцова. Они преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 0,1 секунды, пробежав три штрафных круга и использовав 13 дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Свердловской области, за которую выступали Анастасия Шевченко, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. Третьими стали биатлонистки Тюменской области (Ксения Шнейдер, Дарья Сидорова, Мария Печенкина и Виктория Сливко).