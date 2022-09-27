Достигнута устная договорённость о повторном матче сборных России и Киргизии по футболу

Достигнута устная договорённость о проведении в 2023 году повторного товарищеского матча между сборными Киргизии и России по футболу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Киргизского футбольного союза.

"Достигнута только устная и предварительная договорённость о проведении повторного товарищеского матча команд в 2023 году", — заявили в организации.