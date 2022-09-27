Достигнута устная договорённость о повторном матче сборных России и Киргизии по футболу
Достигнута устная договорённость о проведении в 2023 году повторного товарищеского матча между сборными Киргизии и России по футболу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Киргизского футбольного союза.
"Достигнута только устная и предварительная договорённость о проведении повторного товарищеского матча команд в 2023 году", — заявили в организации.
Ранее Лайф сообщал, что в минувшую субботу сборная России по футболу провела первый матч в 2022 году. В товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила на выезде Киргизию со счётом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.
РФС